Turismo: 5 FATOS FASCINANTES SOBRE A DISNEY QUE VOCÊ NÃO SABIA

Sejam seus personagens marcantes, sejam os enredos fabulosos, todos nós já fomos tocados no coração pelo menos uma vez por uma de suas obras.

Prestes a completar 100 anos de história em 2023, a Disney coleciona uma longa jornada pela indústria do entretenimento, e informações curiosas a respeito dela não faltam por aí. Pensando nisso, nós fizemos uma lista com 6 fatos fascinantes sobre essa empresa que você provavelmente não sabia. Olha só!

1. COFRE DA DISNEY

Talvez você já tenha ouvido falar nisso antes, mas a Disney realmente tem um cofre físico para suas obras-primas. Esse espaço fica localizado na cidade de Glendale, na Califórnia e serve de lar não apenas para todos os filmes da companhia como também para os esboços e modelos usados para fazê-los.

O termo “cofre”, inclusive, sempre foi usado para se referir a filmes que foram retirados dele e relançados nos cinemas após sua exibição original. Porém, após o lançamento da plataforma digital Disney+, todo esse acervo físico acabou se tornando meio obsoleto.

2. FRACASSO DE PINÓQUIO

O filme Pinóquio (1940) é um dos grandes clássicos da Disney e o 1° filme a ser relançado pela empresa em modelo VHS. Entretanto, o que os diretores da companhia não esperavam era o fracasso que ele teria nas bilheterias internacionais — principalmente pelo custo de produção.

Os mercados europeus eram, na verdade, onde a Disney ganhava muito dinheiro com seus filmes. Porém, na época em que Pinóquio foi lançado, o Velho Continente atravessava a Segunda Guerra Mundial, e todas as salas de cinema dessa região tiveram que ser fechadas.

3. CARREIRA VENCEDORA

De maneira gloriosa, Walt Disney é o detentor do recorde do maior número de prêmios da Academia ganhos por uma única pessoa. Ao todo, o criador da empresa conquistou 26 estatuetas do Oscar e foi nomeado 59 vezes. Sua primeira vitória veio com Flores e Árvores (1932) — o primeiro Oscar na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação da história.

Sua última vitória, por outro lado, aconteceu com o filme Ursinho Puff e o Dia Chuvoso (1968) postumamente.

4. DEPENDÊNCIA DAS PRINCESAS

Historicamente, a Disney é conhecida por depender dos seus filmes de princesas para se recuperar dos maus momentos. Um exemplo muito claro disso aconteceu com Cinderela (1950), que realmente resgatou financeiramente o estúdio depois que o filme se tornou um grande sucesso em 1950.

Na década de 1940, os Estúdios Disney tinham atravessado um período terrível por conta do fracasso de bilheteria dos filmes lançados durante a guerra. Então, muitos funcionários decidiram entrar em greve e, se não fosse uma aposta de Walt Disney na menina do sapatinho de cristal, décadas de sucesso pela frente poderiam não ter existido.

5. PRIMEIRA SEQUÊNCIA

Ao contrário do que acontecia com as primeiras obras da Disney, o filme Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus (1990) foi o primeiro longa-metragem da empresa a receber uma sequência. Entretanto, o enredo foi lançado apenas teatralmente. A primeira sequência em vídeo só foi mesmo acontecer em O Retorno de Jafar (1994).

Mesmo custando apenas US$ 5 milhões, o longa, que fala sobre os acontecimentos após o filme Aladdin (1992), arrecadou US$ 120 milhões em vendas. Isso levou a Disney a fazer muitas sequências diretas em vídeo para a próxima década.

(Da Redação com Mega Curioso)