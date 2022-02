Conflito: META AMEAÇA RETIRAR FACEBOOK E INSTAGRAM DA UNIÃO EUROPEIA SE NÃO CONSEGUIR COLETAR DADOS

A Meta critica o escrutínio legal e regulador europeu das “transferências de dados transatlânticas”, já reguladas por vários acordos, e que podem potencialmente “afetar a capacidade [da Meta] de fornecer nossos serviços […] ou nossa capacidade de direcionar anúncios” através dos “sinais de dados da atividade do usuário”, que permitem “entregar anúncios relevantes e eficazes aos nossos usuários” através de entidades terceiras.

Segundo o documento de quarta-feira (2) da empresa, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que obriga os dados de usuários a permanecerem em servidores da UE se não forem enviados a uma jurisdição que forneça uma proteção semelhante, é uma das leis que dificulta a implementação do modelo de coleta de dados do Facebook e do Instagram. O RGPD se tornou lei na UE em 2018.