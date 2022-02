Facilidade: BRASIL ADERE A PROGRAMA PARA FACILITAR ENTRADA DE CIDADÃOS NOS ESTADOS UNIDOS

O Brasil aderiu ao programa Global Entry para facilitar a entrada de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos, anunciou o governo federal nesta segunda-feira (7).

De acordo com o comunicado, o programa é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) e permite a liberação mais rápida no controle do passaporte no momento da chegada ao país.

Assim, será possível fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados por meio de quiosques automáticos, evitando filas.

Os viajantes interessados devem pagar uma taxa de inscrição de US$ 100, passar por um processo da CBP e cumprir um processo de registro e avaliação prévia.

Por fim, cada pessoa que estiver fazendo a aplicação deverá agendar uma entrevista com o Global Entry Enrollment Center. A apresentação de visto continua obrigatória, assim como outro documento oficial de identificação.

O governo prevê que o trâmite simplificado estimule contatos empresariais e turismo.

A implementação do programa para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Casa Civil e teve envolvimento dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, assim como da Secretaria da Receita Federal e da Polícia Federal.

A inscrição pela plataforma do Global Entry já pode ser realizada.