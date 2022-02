Foz do Iguaçu: VEREADORES DEFENDEM AVANÇOS PARA EDUCADORES SOCIAIS

A reivindicação, aprovada pelos vereadores, de autoria da vereadora Yasmin Hachem (MDB), solicita ao Executivo o relatório de impacto orçamentário e financeiro de alteração de Referência na Carreira Profissional para os servidores municipais denominados Educadores Sociais.

A vereadora Yasmin Hachem (MDB), defendeu o requerimento: “A política de assistência social sofreu drásticos cortes do Governo Federal. Desde 2013, os educadores do município lutam por melhorias na categoria. É um trabalho que tem significativos resultados e reflexos. A dignidade salarial é direito humano e por isso estamos requerendo o impacto para somar e entender qual será o impacto das referências. Temos muito a avançar. A maioria da coordenação das atividades dos equipamentos públicos da assistência é feita pelos educadores”.

O vereador Maninho (PSC) contribuiu: “nós da comissão estamos contentes com a sensibilidade e o trabalho desse requerimento. Vemos que você, vereadora Yasmin, está compreendendo e tentando ajudar”. O vereador Alex Meyer (PP) pontuou “eu sou suspeito para falar dos educadores porque trabalhei 15 anos com a área social e sei o quanto as pessoas necessitam do trabalho desses profissionais”.

Diversos educadores se fizeram presentes no plenário para acompanhar o debate. Léo Pommer, que está no cargo de Educador Social, explicou que “embora as funções já vinham sendo desempenhadas, em 2013 houve a criação do cargo, mas o salário não foi atualizado. Desde então está defasado. Procuramos isonomia também com os outros cargos de ensino médio do município. Somos em 92 educadores efetivos, que atuam nos equipamentos públicos da assistência social, como CRAS, CREAS, CRAM e serviços de acolhimento. Então esse relatório de impacto financeiro, que está sendo solicitado pela vereadora, servirá para embasar nossas reivindicações e diálogos com Executivo”.

O vereador Adnan El Sayed (PSD) ponderou: “Os educadores sociais são responsáveis por integrar socialmente aqueles em condição de vulnerabilidade. A importância para nossa sociedade é extrema. Podem contar sempre com nosso mandato”.

No requerimento, a vereadora memorou que em 2015 foram concedidas duas referências ao cargo de educador. Além disso, ela pontua que em grande parte a formação desses profissionais ultrapassa os requisitos do cargo e estão em constante atualização. A ausência de aumento das referências, segundo a proposição da parlamentar, ocasiona evasão dos servidores, que acabam procurando outros concursos com melhores condições. O requerimento foi aprovado e encaminhado para o Executivo, do qual fica aguardando retorno oficial.

(Da Redação com Taroba News)