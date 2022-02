Foz do Iguaçu: JINGLE DOS CAMINHÕES DA COLETA SELETIVA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO

Quando a música começa a tocar, os moradores já sabem que o caminhão da Coleta Seletiva está chegando. Por esse motivo, é importante ficar atento, pois a partir de 14 de fevereiro o jingle será diferente. A nova música possui a temática: “Quem consome e separa de forma consciente, cuida da água e cuida da gente. Minha atitude faz a diferença!”.

A canção adotada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com as cooperativas de catadores contratadas para a operação do programa, faz parte de uma ação coletiva e simultânea realizada nos 54 municípios da região Oeste do Paraná, promovida pela Itaipu Binacional, por meio do convênio da Linha Ecológica.

“Esta alteração se faz necessária, pois há catadores autônomos e não integrados ao Programa Municipal fazendo uso do jingle anterior. Os moradores já entenderam a importância em entregar os resíduos para o caminhão da coleta municipal, que além de gerar renda aos catadores e catadoras integrados às cooperativas contratadas, também dão aos recicláveis o tratamento apropriado, garantindo que não causem poluição ambiental.”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira.

Outra alteração importante já está em vigor desde janeiro de 2022, com a coleta atendendo em novos dias. Para saber o dia da coleta é possível consultar o mapa no site da Prefeitura (https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-447), na aba da Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis, é preciso digitar o endereço e clicar no mapa interativo.

“A música é uma das formas de se comunicar com o morador, mas salientamos que a orientação é saber o dia da coleta na rua e deixar os resíduos recicláveis, devidamente separados, disponíveis apenas nesse dia para o recolhimento”, alerta Rosani Borba, coordenadora do Programa de Coleta Seletiva.

Novas ações estão sendo planejadas para fortalecimento do programa e aumento da participação da população, tais como o acesso para acompanhar a rota dos veículos em tempo real, a entrega de sacola de ráfia e imã de geladeira, previstos para março de 2022.

SOBRE O PROGRAMA

O programa Municipal de Coleta Seletiva de Recicláveis foi implantado em junho de 2018, inicialmente na região da Vila C. A expansão foi de forma gradativa e, em dezembro de 2019, chegou a 100% de atendimento dos domicílios da área urbana residencial. Em fevereiro de 2020, iniciou o atendimento na área rural.

Com esta iniciativa, resíduos recicláveis deixam de ser enviados ao aterro sanitário, aumentando a vida útil do mesmo. Além de retornar para a cadeia produtiva, tais materiais promovem geração de renda para as famílias dos catadores integrados ao programa.

Em 2021, com o objetivo de agregar e incluir o maior número de organizações formalmente constituídas por catadores de materiais recicláveis, a Prefeitura publicou chamamento público que previa o credenciamento de cooperativas e/ou associações formadas por catadores.

Foram considerados sete lotes, representados pelas Unidades de Valorização de Recicláveis (UVR) aptas para o recebimento e triagem dos resíduos. Cinco cooperativas se inscreveram no processo, das quais quatro são organizações novas.

Cada lote é constituído por uma UVR com os equipamentos para recebimento e triagem dos materiais, um caminhão e uma área geográfica definida para a coleta dos recicláveis, que é atendida com coleta durante a semana.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)