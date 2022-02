Paraguay: LICITACIÓN PARA NUEVA CONEXIÓN CON EL CORREDOR DE EXPORTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llama a Licitación Pública Internacional para la pavimentación asfáltica de un tramo de 57,2 km que se conecta con el Corredor de Exportación, en el departamento de Itapúa.

Se trata de “Llamado MOPC N°92/2021 Licitación Púbica Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme ruta PY06 Empalme Corredor de Exportación (Cruce Kimex – Kressburgo – Carlos Antonio López)”. Esta convocatoria ya se encuentra publicada desde ayer en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el ID N° 402.400

La fecha establecida para la presentación y apertura de ofertas es el lunes 21 de marzo de 2022, a las 09:00 y 09:30 respectivamente, en el tercer piso, Salón de Actos del MOPC, sito en Oliva e/ Alberdi de Asunción.

El monto referencial de este llamado es de G

G. 271.300.000.000 y se divide en dos lotes que suman 57,2 km en total:

-El Tramo 1 (Lote 1) va de Cruce Kimex – Kressburgo – (desde la progresivs 0+180 a la progresiva 27+580), totalizando 27,40 km.

-El Tramo 2 (Lote 2) abarca Kressburgo – Carlos Antonio López – (progresiva 27+580 a progresiva 57+400) con una extensión de 29,82 km.

El contrato con las empresas adjudicadas contempla la pavimentación asfáltica y los diferentes elementos de la carretera, en función del entorno en que se encuentre la vía: la calzada y banquinas, los drenajes, los elementos de seguridad vial y el derecho de vía.

En zonas rurales, se prevé elementos de la infraestructura vial como: calzada y banquinas, los drenajes (alcantarillas, cunetas, etc.), los elementos de seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc.) y el derecho de vía (equipamientos, áreas verdes, etc.).

En zonas urbanas, se desarrollarán los siguientes elementos de la infraestructura vial: la calzada y las banquinas (incluidas las zonas de estacionamiento), los

drenajes (alcantarillas, cunetas, etc.), los elementos de seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc.).

Para ambos casos, el plazo de construcción es de 24 meses.

(Sala de Prensa con CDEHot)