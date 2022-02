Política: VERMELHO PRESTIGIA 1º ENCONTRO REGIONAL DO PSD PARA FOMENTAR CANDIDATURAS FEMININAS

Reunião será nesta sexta, às 17h30 no JL Hotel by Bourbon, em frente o Shopping JL; Tendo 11 das 33 prefeitas eleitas em 2020, o PSD se consolida com o partido da mulher paranaense

O PSD Mulher do Paraná entra em ação realizando encontros nos quatro cantos do estado com o objetivo de prospectar novas filiadas e fomentar novas candidaturas femininas, estimulando mulheres a participarem de forma efetiva da política.

“Atendendo uma resolução do TSE, os pretensos candidatos devem estar filiados aos partidos políticos até o dia 01 de abril.

Portanto, o mês de março, onde comemoramos o mês da mulher, a agenda pessedista será intensa”, comenta Sandra Duda, coordenadora do PSD Mulher Paraná.

“Faremos 13 encontros regionais, em parceria com as executivas municipais, com o intuito de instalar os núcleos femininos em todas as cidades do estado. Pretendemos alcançar um público estimado de 2.000 mulheres e, além de novas filiações, queremos oportunizar o debate sobre a importância da representatividade feminina nas eleições de 2022 e incentivar ainda mais as militantes do partido na disputa por uma cadeira”, acrescenta.

A sigla foi a que mais cresceu nas eleições municipais, demonstrando sua força com 129 prefeitos eleitos, seis deputados estaduais e quatro deputados federais. Na esfera feminina, das 33 prefeitas eleitas, 11 são do PSD, com destaque para Ponta Grossa, que é uma das cidades mais importantes do estado.

A FORÇA DA MULHER

O deputado federal Vermelho, eleito pelo PSD de Foz e região com mais de 70.000 votos confirmou sua presença no evento. Logo em seguida ele participará de um evento com a presença do presidente do Rotary Internacional.

“Nós agradecemos a presidente do PSD Mulher, Sandra Duda e toda a sua diretoria. É uma honra recebe-las em Foz do Iguaçu e destacar o grande trabalho que realizam em nosso estado na formação de novos quadros para enfrentamento dos desafios sociais”, frisou Vermelho.

“Nosso partido acredita que o caminho para uma sociedade mais justa e igualitária passa pela participação ativa da mulher na política, valorizando a força da mulher brasileira e, sobretudo, a força das mulheres paranaenses”, acrescentou o deputado.

(Da Redação com Assessoria)