Posicionamento: DEPUTADO SOLDADO FRUET É CONTRA EXIGÊNCIA DO PASSAPORTE SANITÁRIO

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta quarta-feira (09) para manifestar sua posição contrária ao passaporte sanitário, mas reiterou que é favorável à vacinação contra a Covid-19. Na plenária, foi aprovado o regime de urgência para tramitação e votação do Projeto de Lei número 655/2021, que assegura a plena liberdade e o direito de ir e vir em todo território do Estado do Paraná e veda a exigência de passaporte sanitário. O Soldado Fruet é coautor da matéria e assinou o requerimento que pediu o regime de urgência.

“Quero deixar claro que sou defensor da vacina, dos cientistas e acima de tudo, dos profissionais de saúde. Jamais discuti a importância da vacinação, seja da vacina contra o sarampo, contra a varíola, contra a poliomielite ou contra a Covid”, afirmou o Soldado Fruet. O que ele discorda é que se imponham restrições de trânsito àqueles que optaram por não tomar a vacina. “A mesma Constituição utilizada pelos defensores do passaporte sanitário, que afirmam que o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, também garante que ninguém é obrigado a fazer nada contra sua vontade e que é livre o direito de ir e vir”, argumentou.

Por isso, o Líder do PROS na Casa de Leis deixou clara sua posição contra o passaporte sanitário, “que está prejudicando empresários, comerciantes e alunos de universidades, que estão privados de frequentar aulas”. Segundo o Soldado Fruet, “é impossível a um aluno apresentar PCR a cada dois dias para entrar em uma universidade”. O deputado espera que o bom senso prevaleça e que a Constituição impere. “Espero que coloquemos um freio nessa questão e que os paranaenses sejam livres para decidir o que querem ou não querem fazer”, destacou.