Turismo: LOCALIZA DÁ DESCONTO DE ATÉ 30% NOS RESORTS RIO QUENTE E COSTA DO SAUÍPE

No Rio Quente Resorts, por exemplo, o desconto é de até 30% na hospedagem ou no pacote. No Costa do Sauípe, formado por três categorias de hospedagem pé na areia (Sauípe Premium Brisa, Sauípe Premium Sol e Sauípe Resorts), a parceria permite ao cliente desconto de até 20% em qualquer uma das unidades.

Para usufruir, o cliente Localiza deve usar o código promocional disponível no site da locadora para reservas válidas até 1° de julho de 2023. “A parceria trará à jornada do nosso cliente opções magníficas com condições exclusivas. Nosso programa de parcerias foi desenhado para oferecer experiências cuidadosamente selecionadas, proporcionando as mais encantadoras memórias”, destaca Antonio Augusto, diretor de Marketing da Localiza.

“Estabelecer parcerias como essa com a Localiza, é mais uma frente importante em nossa estratégia de relacionamento com o público para fornecer ainda mais facilidades para uma jornada completa dos viajantes que frequentam os nossos destinos”, conta Miguel Diniz, Gerente Geral de Marketing e Vendas da Aviva.

(Da Redação com Mercado e Eventos)