Turismo: PONTOS TURÍSTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE CONCORREM A PREMIAÇÃO

Indicados para o “Green Destinations Stories Awards”, os municípios potiguares de São Miguel do Gostoso, Tibau, na Costa Branca e Tibau do Sul, onde fica a famosa “Pipa”, foram indicados como uns dos 100 destinos turísticos do mundo com as melhores práticas sustentáveis em 2020 e 2021.

Os destinos apresentarão cases de sucesso em turismo sustentável, na ITB de Berlim 2022, evento considerado uma das principais feiras do trade internacional de turismo.

Esse é o segundo ano que municípios do RN são indicados para concorrer na premiação. A votação é popular, através do link https://greendestinations.org/events/2021-green-destinations-awards/green-destinations-story-awards-at-itb-berlin-2022-peoples-choice-award/.

Os destinos vencedores serão divulgados na cerimônia on-line da ITB Berlin, que ocorrerá no próximo dia 11 de fevereiro, às 13h (horário de Brasília), no mesmo endereço eletrônico.

Os municípios concorrentes participam do programa desenvolvido no RN pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, em parceria com a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) e do Instituto Educacional da Economia Bávara da Alemanha (BBW), o DEL desenvolve uma metodologia inspirada no modelo alemão para elaboração e implementação uma gestão focada no desenvolvimento sustentável do turismo local.

(Da Redaçao com Diário do Turismo/Crédito: Divulgação)