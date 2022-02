Coluna Caio Gottlieb: E NÃO SE FALA MAIS NISSO

Em um cenário com inflação em alta, com índices de desemprego ainda elevados e com as imensas dificuldades financeiras que a pandemia impôs às empresas nos últimos dois anos, o grande debate da disputa vai se dar em torno de questões econômicas.

Tema dominante e decisivo nas eleições de 2018, o discurso anticorrupção deixou de ser protagonista da cena política e eleitoral depois que o Supremo Tribunal Federal reduziu a cinzas todo o trabalho da Operação Lava Jato, anulando a maioria das condenações dos envolvidos na roubalheira da Petrobras, devolvendo processos para serem reiniciados na estaca zero, libertando ou presenteando com o benefício da prisão domiciliar os poucos meliantes que ainda estavam na cadeia.

Em suma, a luta contra os desvios de dinheiro público e o combate à impunidade dos criminosos de colarinho branco, duas chagas que há décadas assolam o Brasil e que estão na raiz de todos os nossos males, foram apenas um ponto fora da curva na trajetória da nação.

Sem nenhum lamento pela oportunidade perdida de endireitar o país, os brasileiros, já conformados com o seu destino, vão esquecer que foram assaltados pela quadrilha do Petrolão, virar a página e tocar a vida em frente.

É a pátria amada de volta ao normal, bem do jeito que o diabo gosta.

Para a bandidagem, se melhorar, estraga.

