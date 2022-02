Educação: MEC ANTECIPA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO ENEM

Sem aviso prévio, o Ministério da Educaçãõ (MEC) antecipou para esta quarta-feira (9) a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Inicialmente, os resultados seriam divulgados na sexta-feira (11).

O ministro da pasta, Milton Ribeiro, disse que a antecipação de dois dias se deu pela celeridade no cumprimento do cronograma estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame.

“Diminuímos dois dias de ansiedade no coração dos estudantes brasileiros”, comentou o ministro, em entrevista ao programa “Voz do Brasil” da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

No entanto, pelas redes sociais, vários usuários relataram problemas no site do Inep (Página do Participante), que impediam os candidatos de conferirem as próprias notas.

Em resposta à CNN, o Inep afirmou que os resultados individuais já foram calculados e estão prontos para divulgação, mas que o carregamento da base com mais de 17 milhões de dados ainda está sendo finalizado e que todas as notas estarão disponíveis nas próximas horas.

Com as notas do Enem, os participantes podem buscar acesso aos programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Veja a nota do Inep na íntegra:

“Os resultados individuais (notas) dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já foram calculados e estão prontos para divulgação. Neste momento, está sendo finalizado o carregamento da base, que contempla mais de 17 milhões de dados. Todos os resultados individuais estarão disponíveis na Página do Participante nas próximas horas. A divulgação do resultado do Enem 2021 foi antecipada em dois dias da previsão inicial, de forma inédita, reforçando os princípios de inovação e transparência alçados nessa gestão.”

