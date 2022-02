Eventos: CARNAVAL EM DUAS DATAS DEVE COMPENSAR PERDAS DO TURISMO

Mesmo sem o desfile das escolas de samba e os blocos de rua, o Rio de Janeiro deve permanecer como um destino bem movimentado para o Turismo durante o Carnaval. Levantamento do Rio CVB (Convention e Visitors Bureau), com associados da fundação, aponta que a ocupação média dos hotéis será de 85% nos quatro dias reservados para o evento.

A expectativa é de um faturamento 20% menor do que em 2020, quando a festa movimentou R$ 4 bilhões na economia da cidade. Ao mesmo tempo, o setor espera recuperar as perdas em abril com a realização dos desfiles no Sambódromo.

Para o presidente-executivo do Rio CVB, Carlos Werneck, embora haja perdas, é necessário destacar que, diante da situação sanitária na cidade, a decisão da prefeitura de adiar os desfiles foi acertada. “E vamos ter uma boa ocupação e cidade cheia nas duas datas, o que é fundamental para a recuperação do Rio”, diz.

Segundo o levantamento da fundação, hotéis, bares e restaurantes estão investindo em eventos privados, seguindo os protocolos sanitários vigentes, para atrair o público, majoritariamente de turistas domésticos. O fluxo de estrangeiros tem aumentado nos últimos meses e deve representar apenas de 10% a 15% dos turistas no Carnaval. Antes da pandemia, eles respondiam por 30% do total no período.

“O feriado vai atrair muitos visitantes, mas é um consumo diferente do Carnaval tradicionalmente realizado no Rio. Será um movimento mais próximo de um feriado prolongado. Já é ótimo para a cidade, que precisa recuperar as receitas com o Turismo, fortemente impactadas pela pandemia”, afirma a diretora-executiva do Rio CVB, Roberta Werner.

(Da Redação com PanRotas)