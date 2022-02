Foz do Iguaçu: GENERAL FERREIRA RECEBE DUAS HOMENAGENS

Se a humildade antecede a honra, como diz o provérbio, o general João Ferreira, ex-diretor geral da Itaipu Binacional, sabe bem o poder que essas palavras têm na prática. Nesta quinta-feira, 10, ele recebeu duas homenagens na Câmara de Vereadores. Do prefeito Chico Brasileiro, a comenda Grã Cruz da Ordem das Cataratas.

Já da própria casa legislativa, uma moção de aplauso. Duas condecorações que dividiu com as equipes com quem trabalhou na Itaipu: do motorista Fábio, passando pelas secretárias Mariza e Anielli e até mesmo a ex-chefe de Comunicação Social e agora superintendente de Turismo, Patrícia Iunovich. Seus assessores diretos, Robson de Oliveira, Aloísio Lamim e Washington Vasconcelos, foram lembrados.

Representantes de todas as Forças Armadas e da Igreja Católica estavam presentes, além de autoridades e convidados. Pela Itaipu representou o diretor de Coordenação, Luiz Felipe Carbonell, o coronel Theofanes de Lira Pessoa.

Tanto o presidente da Câmara, Ney Patrício, quanto o prefeito Chico Brasileiro, responsável pela honraria da Grã Cruz, a vigésima agora, destacaram a atuação do general João Francisco Ferreira para o desenvolvimento da infraestrutura, turismo e economia de Foz do Iguaçu. Ele ficou dez meses no comando geral da empresa.

Durante o período em que esteve à frente do cargo, o general deu prosseguimento aos investimentos da usina que estavam em andamento, como as obras da Ponte da Integração Brasil – Paraguai, hoje com mais de 75% de construção pronta, a revitalização do Gramadão da Vila A, além da parceria para a organização do Natal de Águas e Luzes. Esse foi um dos levados de Ferreira para a fronteira.

O prefeito exaltou o trabalho do general e equipes da Itaipu em ações que ajudaram o município a crescer cada vez mais, principalmente para a retomada da economia durante a pandemia da covid-19.

Informou ainda que a condecoração da Grã Cruz é a maior honraria entregue pelo município, feita somente para pessoas que fizeram ou fazem a diferença para a cidade.

Ferreira agradeceu a comenda e também o acolhimento de todas as autoridades nas parcerias dos projetos que trouxeram grandes benefícios aos iguaçuenses.

“Sinto uma alegria ímpar em ter em mãos um título tão importante. A comenda Gran Cruz ganhou um local especial em minha vida, que dediquei ao Exército por quase 50 anos. Aqui eu conheci pessoas únicas e que estiveram sempre dispostas a trabalhar pelo melhor. Irei embora, mas levarei o nome de Foz para todos os lugares a partir de agora”, agradeceu o general.

Ferreira ressaltou que a vida é marcada por chegadas e partidas. No caso dele, foram 20 mudanças ao longo da carreira. Sobre a moção de aplausos para o ex-diretor da Itaipu, Patrício ressaltou: “Precisamos cada vez mais do olhar diferenciado de pessoas assim. Gente que não se cansa de fazer o bem e ouve todas as ideias sobre a evolução e melhorias de onde moramos. Foi uma manhã cheia de emoções. O plenário ficou lotado para reverenciar um homem que escreveu sua história em Foz do Iguaçu. Ferreira voltará para Campo Grande, mas avisou: “Serei um embaixador de Foz onde estiver”. A cidade agradece.

(Da Redação com AMN)