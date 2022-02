Turismo: BALNEÁRIO CAMBORIÚ CONFIRMA PARTICIPAÇÃO EM 14 EVENTOS AO LONGO DE 2022

A cidade de Balneário Camboriú (SC) vai ser divulgada em seis ações e 14 eventos ao longo de 2022, que ocorrerão no Brasil e na América Latina.

Na primeira ação do ano, nesta semana, a cidade está sendo apresentada às agências e operadoras de turismo do Rio de Janeiro, por meio do projeto “Visite BC e Região”, do BC Convention.

“No decorrer do ano, estão previstas ações locais de divulgação, bem como nacionais em cidades como Porto Alegre, Gramado, Foz do Iguaçu, Ribeirão Preto, São Paulo, Fortaleza, Recife, Olinda e Brasília; e internacionais no Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Panamá.

Nesse último país, ocorrerá a Fiexpo, em junho, uma feira de turismo que reúne os maiores organizadores de eventos da América Latina”, informou a secretaria de Turismo de Balneário Camboriú.

As ações são direcionadas ao público final, à imprensa ou agências e operadoras de turismo. A divulgação se dará em estande próprio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú ou em parceria, com o BC Convention e os governos estadual ou federal.

Empresas e atrações turísticas interessadas em participar do estande da secretaria devem se inscrever no link https://bit.ly/3ss5qHb. Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail https://www.mercadoeeventos.com.br/cdn-cgi/l/email-protection.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto: André Felipe da Cunha)