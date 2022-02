Foz do Iguaçu: JÁ IMAGINOU PEDALAR NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU?

Foi exatamente assim que o Vanderlei Caetano viajou de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, para Foz do Iguaçu. Foram mais de 800 quilômetros pedalados, e ele relata como foi essa experiência. Confira!

Em Foz do Iguaçu mora a maioria da família de Vanderlei, que o fez viajar para a cidade para passar o ano-novo. Ele saiu de Jaraguá no dia de Natal, 25 de dezembro, e após alguns dias chegou à cidade. “Eu pedalo somente durante o dia na rodovia, durante a noite durmo em um local improvisado em postos de gasolina, por exemplo. Minha família me acha doido, mas eu gosto dessa aventura.”

Vanderlei conta que não foi a primeira vez que fez isso. Em outra época de final de ano, ele completou o mesmo percurso. “É uma grande experiência, eu sei o meu limite e até onde consigo ir, então é bem tranquilo. Alguns perrengues fazem parte. O pneu da bicicleta fura, mas eu estou preparado. Troco e continuo a viagem.”

O ciclista diz também que esteve no primeiro passeio ciclístico realizado no parque, em 1993, há quase 30 anos. “No começo comprei uma bike mais simples, só para o trajeto. Então fui gostando cada vez mais, comprei outra e realizando passeios por aí, até os percursos irem aumentando e aumentando”, brinca Vanderlei.

Sobre passear no Parque Nacional do Iguaçu, Caetano fala que é uma alegria. “Já pedalei outras vezes no parque, e é sempre uma experiência muito prazerosa. Poder admirar a natureza do parque, todo o verde e a conservação do parque. Vejo também os animais, quatis, lagartos, macacos. Só não tive a chance de ver uma onça ainda.”

Ao final do passeio, Vanderlei revela que se sente realizado e convida todos para pedalar no Patrimônio Mundial Natural, o Parque Nacional do Iguaçu. “É incrível a oportunidade de fazer um cicloturismo e encontrar as Cataratas do Iguaçu no final do trajeto. Um lugar muito bonito, muito interessante. Está de parabéns o parque por abrir as portas para o ciclismo.”

Sentiu-se inspirado com a experiência do Vanderlei? Pegue a sua bike, os seus amigos e venha pedalar dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Temos certeza de que será uma aventura inesquecível. Programe o seu passeio, e dicas e informações você encontra aqui: (link matéria).

(Da Redação com Cataratas do Iguaçu)