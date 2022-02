EM QUEM TER ESPERANÇA?

“Depositei toda a minha esperança no Senhor; ele se inclinou para mim; Ele ouviu o meu grito de socorro” (Salmo 40:1).

Todos tem fé, mas onde você a deposita? No poder? Na Saúde? Na beleza? Mais do que ter fé, é deposita-la no lugar certo. Coloque a sua fé em Deus, somente Ele pode mudar a nossa sorte e reverter qualquer situação.

Quando depositamos a nossa esperança em Deus, Ele age! A confiança é um elemento básico no relacionamento com Deus, sem fé é impossível agradar-lhe.

Quando depositamos a nossa confiança em Deus, damos um grande passo para que a nossa fé gere frutos. Deus nos socorre no momento certo e a nossa esperança se renova nele.

Confie em Deus!

– Confiar em Deus é um exercício de fé. E a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus.

– Se pediu a Deus por algo, espere, mantenha a sua fé. Deus agirá no tempo certo.

– Se confiamos, devemos ficar tranquilos. Por isso, acalme-se, Deus é contigo!

OREMOS: Senhor Deus, minha confiança está em Ti! Nas Tuas mãos me sinto seguro, por isso estou tranquilo. Amém!

(Com Bíblia OnLine)