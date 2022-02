Foz: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA MORENITAS JÁ ESTÃO COM 40% DE EXECUÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras está atuando no recapeamento asfáltico da Avenida Morenitas, na região do Porto Meira. Até o momento, já foram executadas cerca de 40% das obras, com previsão de conclusão para a próxima semana.

A via, que compõe um dos principais corredores turísticos da cidade, é de grande movimentação de veículos. O investimento da Prefeitura de Foz do Iguaçu no recapeamento da avenida é de cerca de R$ 670 mil.

As melhorias já estão sendo comemoradas pelos moradores e comerciantes do bairro.

É o caso de Milton Cezar, morador da região, que possui uma empresa de ferragens localizada na Avenida Morenitas.

Para ele, a obra, que já era reivindicada há anos, vai beneficiar os trabalhadores e, principalmente, os moradores e turistas. “O movimento de pessoas e carros aumentou e muito na nossa região. São muitas as pessoas, principalmente, turistas que passam por aqui e a melhoria na qualidade do asfalto nos vai ajudar”, disse Milton.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Obras, via Diretoria de Manutenção Viária, vem desenvolvendo o maior programa de pavimentação asfáltica da história de Foz do Iguaçu. De 2017 a 2021, foram 400 quilômetros de asfalto executados.

(Da Redação com AMN)