Turismo: EGITO É APRESENTADO PELA OASIS TOUR EM LIVE

A especialista em Egito, Hellen Marinangelo, diretora da operadora, deu uma aula bem completa sobre o destino e deixou os cerca de 60 profissionais que participaram com mais vontade de comercializar o destino das pirâmides, dos faraós e do Rio Nilo. A Oasis Tour está há 3 anos no mercado do Oriente Médio e África e presta assessoria no dia a dia dos agentes de viagens.

EGITO EM SÍNTESE

Durante a apresentação, Hellen mostrou as peculiaridades da República Árabe do Egito. O país tem atualmente uma população de aproximadamente 100,4 milhões de habitantes, com 90% da população muçulmana e 9% pertence à Igreja Ortodoxa da Alexandria, a moeda é a libra egípcia. Ela lembrou que o turista deve viajar para lá com a moeda americana e que a A Oasis Tour recomenda que leve-se por pessoa $ 80,00 por dia.

“O Egito reúne toda a história da Civilização Egípcia, uma das primeiras e mais importantes civilizações da humanidade, reúne história e belas paisagens, um povo acolhedor assim como os brasileiros. Nos mercados e no atendimento ao turista eles tentam se virar falando qualquer língua do mundo, já que falam o Árabe”, afirma Hellen.

Segundo ela, para quem pretende visitar o país precisa escolher entre o inverno de 16 graus em média durante o dia e 0 graus na madrugada nos meses entre Novembro e Abril. Já no Verão – de Maio a Outubro – a sensação térmica chega a 50 Graus em Junho, Julho e Agosto.

O destino tem muitos atrativos e os mais procurados são as Pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos na península de Gizé, além de inúmeras mesquitas e Alexandria, nas margens do Mediterrâneo, onde se encontram as catacumbas Kom el Shoqafa, considerado uma das Sete Maravilhas da Idade Média.

De cultura vastíssima, o destino oferece também os cruzeiros que navegam no Rio Nilo, com refeições típicas árabes e dança do ventre. Esses cruzeiros vão até Aswan e Luxor e no caminho é possível visitar inúmeros templos, destacando-se o de Hatshepsut, o de Luxor e de Karnak, no Vale dos Reis. “Em Luxor ainda há o famoso passeio de balão que tem início antes do dia nascer”, descreve Hellen Marinangelo como uma experiência única.

Para quem gosta de praia e sol e mar turquesa há a cidade de Hurghada, que tem 40 km de costa no Mar Vermelho com opções de mergulho e esnórquel, cruzeiro com pôr do sol, contemplação de corais, restaurantes, bares e vida noturna. Tem várias opções de resorts e praia privativas.

CUIDADOS SANITÁRIOS

Em tempos de pandemia da Covid- 19 a carteira de vacina precisa ter no mínimo duas doses, PCR negativo com 72 horas antes do voo. “Ao pisar no Cairo mais um teste para Covid-19 deverá ser realizado, mas se você já estiver vacinado com duas doses o PCR de 72 horas não precisa ser realizado”, disse a executiva. O certificado internacional da ANVISA para febre amarela com 15 dias mínimos precisará ser apresentado também. O seguro viagem não é obrigatório, mas turista precavido não viaja sem, disse Hellen Marinangelo.

“O Egito ainda oferece uma polícia especializada em atender turistas, o que demostra a segurança que o país oferece aos visitantes”, finalizou Hellen.

(Da Redação com Diário do Turismo)