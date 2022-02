Turismo: ESPANHA VAI DEIXAR DE EXIGIR VACINAÇÃO PARA TURISTAS DE 12 A 17 ANOS

A Espanha vai permitir que crianças e jovens de 12 a 17 anos, de fora da União Europeia, entrem no país apenas apresentando um teste antígeno ou um PCR negativo realizado em até 72 horas antes da chegada. Com isso, a exigência de vacinação para esta faixa etária estará, por ora, descartada. A medida começa a valer na próxima segunda-feira (14) e nada influencia às regras atuais válidas para pessoas acima dos 12 anos.

Sendo assim, todos os turistas adolescentes e adultos continuam precisando apresentar um certificado que comprove estar totalmente vacinado, com ambas as doses de uma vacina de duas doses ou vacina de dose única, administrada pelo menos 14 dias antes chegada. Se tiverem passado mais de 270 dias desde que a última dose foi administrada, também é necessária a comprovação de uma dose de reforço.

Além disso, todos os passageiros também devem apresentar um código QR que é obtido através do preenchimento do Formulário de Controle de Saúde disponível via Spain Travel Health.

O ministro do Turismo espanhol, Reyes Maroto, disse que o governo do país está comprometido em tornar a viagem à Espanha uma “experiência segura e fácil” para seus visitantes. “Esperamos que, com essas mudanças, muitas famílias escolham a Espanha para desfrutar juntos de férias seguras e memoráveis”, acrescentou.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto Daniel Prado, Unsplash)