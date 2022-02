Impasses: BIDEN DIZ A PUTIN QUE EUA ESTÃO PRONTOS PARA ‘TODOS OS CENÁRIOS’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu o líder russo Vladimir Putin que o governo americano está pronto para “todos os cenários”. Segundo o mandatário da Casa Branca, o impasse com a Ucrânia pode ser resolvido por meios diplomáticos ou de outras maneiras, sem especificar quais.

Em conversa por telefone neste sábado (12), Biden também afirmou que os Estados Unidos “responderão decisivamente e imporão custos rápidos e severos à Rússia” em caso de invasão da Ucrânia, segundo a Casa Branca.

De acordo com informações da agência AFP, um funcionário de alto escalão do governo americano revelou que a conversa entre os presidentes não provocará “mudança fundamental” sobre as tensões na Ucrânia.

“[A conversa] foi profissional, substantiva e durou mais de uma hora. Não houve mudança fundamental sobre o que se está desenvolvendo há várias semanas”, conta o funcionário da Casa Branca, que pediu para não ter a identidade revelada.

A expectativa nas últimas 24 horas era que a conversa entre Biden e Putin desacelerasse a escalada de tensões na Europa. Enquanto nações do Ocidente deslocam tropas para países no leste do continente, como a Polônia, os russos aumentam o contingente de militares nas proximidades da fronteira da Ucrânia.

Mais cedo neste sábado, Putin classificou como “especulações provocativas” quaisquer insinuações sobre uma invasão da Ucrânia. Enquanto isso, americanos afirmam que russos podem iniciar uma ofensiva militar até o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, no dia 20.

(Da Redação com R7)