Lançamento: 4 NOVOS CELULARES SAMSUNG GALAXY A E M RECEBEM CERTIFICAÇÃO

Entre as versões listadas no site da EMVCo, aparecem o Galaxy A33 5G e o Galaxy A23, que também já surgiram nas páginas da agência reguladora da Indonésia e no suporte oficial da marca na Índia. No documento mais novo, o primeiro é registrado com o número SM-A336B, enquanto o segundo sai com a numeração SM-A235F.

Na lista, também são registrados os smartphones Galaxy A22e 5G (SC-56B) e Galaxy M23 5G (SM-M236B), outros dispositivos que possivelmente devem ser lançados nos próximos meses. Como mostra a certificação, apenas o A23 não é compatível com a quinta geração da banda larga móvel, aparentemente ficando restrito ao 4G.