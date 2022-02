Turismo: VISITBRITAIN INICIA CAMPANHA PARA VIAJANTES CONHECEREM UM “OUTRO LADO DA GRÃ-BRETANHA”

A Grã-Bretanha, por meio de sua agência nacional de turismo, VisitBritain, acaba de lançar um novo pacote multimilionário com investimentos de 10 milhões de euros para a sua campanha global, que visa impulsionar o turismo receptivo para a Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Ao longo de 2022, eventos marcantes anunciam um ano de grandes sucessos. A campanha de marketing internacional GREAT, do VisitBritain, recebeu o nome de “Welcome to Another Side of Britain” (“Bem-vindos a outro lado da Grã-Bretanha”), e ressalta algumas cidades britânicas, destacando ícones adorados da nação, além de convidar os visitantes a experimentá-los de uma forma bem diferente.

MARAVILHAS BRITÂNICAS

A campanha apresenta os principais eventos turísticos de 2022, incluindo o Jubileu de Platina de Sua Majestade a Rainha, o 75º Aniversário do Festival Internacional de Edimburgo e o “Unboxed”, uma celebração da criatividade em todo o Reino Unido.

De acordo com Gavin Landry, vice-presidente executivo do VisitBritain para as Américas, há uma demanda reprimida por viagens e a prioridade é estimular esse interesse pela Grã-Bretanha, competindo intensamente por visitantes internacionais que contribuem com bilhões para a economia. Além das mensagens de boas-vindas e segurança, Gavin Landry destaca que as cidades britânicas são vibrantes, contam histórias de seus famosos patrimônios com um toque moderno e mostram a sua cultura contemporânea agitada, com uma cena gastronômica inovadora.

NOVA CAMPANHA: AÇÕES PROMOCIONAIS

Todos os mercados internacionais do VisitBritain ativarão a nova campanha. No Brasil, a iniciativa deve incluir esforços de relações públicas direcionados ao trade turístico e ao público consumidor por meio do amplo alcance dos canais digitais. França, Alemanha, Itália, Holanda e Estados Unidos vão incorporar atividades pagas na mídia, incluindo a transmissão de curtas metragens e a divulgação de conteúdo com foco em cidades em canais de mídia social, publicidade em display digital e mídia impressa.

Todas as ações promocionais devem levar os visitantes ao www.visitbritain.com, um centro de informações para a campanha que fornece dicas e ideias sobre como visitar

“outro lado da Grã-Bretanha”. Elas incluem explorar o telhado do Tottenham Hotspur Stadium na A Dare Skywalk, em Londres; assistir aos shows no Fringe Festival de Edimburgo, na Escócia; produzir seu próprio gin na Cardiff Distillery, no País de Gales;

e descobrir as delícias culinárias de Manchester no Scranchester Tour na Inglaterra, entre outras experiências.

Para Malcolm Griffiths, country manager do VisitBritain, a intenção, por meio desta campanha, é mostrar como é fácil adicionar outras experiências dinâmicas a um roteiro. Elas incluem desfrutar um jantar em um vagão de trem subterrâneo no Supperclub Tube de Londres; o pernoite em um barco com interior moderno em um canal em Manchester para uma experiência alternativa de acomodação ou o passeio a pé pelas ruas de Bristol para descobrir a arte de rua, incluindo murais de Banksy.

O VisitBritain estimou a perda em gastos de visitantes estrangeiros no Reino Unido, em 2021 e 2022 combinados, em mais de £ 48 bilhões. Além disso, calcula que a queda nas reservas e cancelamentos devido à variante Ômicron tenha gerado uma perda adicional de £ 1,5 bilhão nos gastos com turismo receptivo apenas nas primeiras oito semanas da nova onda. O turismo receptivo trouxe uma receita de mais de £28 bilhões para a economia do Reino Unido em 2019. É a terceira maior indústria de exportação de serviços e uma parte importante do comércio britânico.

(Da Redação com Diário do Turismo)