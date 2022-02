Retomada: AIR EUROPA VOLTA A TER VOOS DIÁRIOS ENTRE SÃO PAULO E MADRI A PARTIR DE 28 DE MARÇO

A Air Europa, companhia aérea europeia com hub em Madri (Espanha) passa a reforçar suas operações entre o Brasil e Europa, a partir do dia 28 de março. A companhia deve ofertar voos diários entre as duas nações, com saídas a partir do aeroporto de Guarulhos, retomando os níveis pré-pandemia.

De acordo com o diretor-geral para América da Air Europa, Diego Garcia, a retomada dos voos diários entre São Paulo e Madri mostra a recuperação do setor e o aumento na procura das ligações entre a região e a Europa. Como explica Garcia, a Air Europa tem um serviço de alta qualidade, com novas e modernas aeronaves, que oferecem muito mais conforto ao passageiro. Ao todo, a companhia atende 20 destinos nas Américas e deve crescer ainda mais em breve.

Na rota entre São Paulo e Madri, o voo UX58 decola do aeroporto de Guarulhos às 14h05, com previsão de pouso em Madri às 5h15. No retorno, o voo UX57 parte da capital espanhola às 23h45, com chegada prevista em Guarulhos às 5h25. Os horários dos voos permitem uma rápida conexão em Madri para diversos destinos europeus, como Barcelona, Porto, Lisboa, Vigo, Zurique, Paris, Frankfurt, Munique, Roma e Milão, entre outros.

Para o diretor-geral Brasil da Air Europa, Gonzalo Romero, o Brasil é um mercado fundamental para a Air Europa e a companhia deve continuar trabalhando para aumentar cada vez mais suas operações.

Conforto e modernidade

O voo entre São Paulo e Madri é operado com o avião Boeing 787 Dreamliner, o equipamento mais moderno da rota e um dos mais eficientes do mercado. O modelo tem economia de 20% no consumo de combustível, emite menos gás carbônico na atmosfera, reduz o ruído na cabine, encurta o tempo de viagem e possui filtros de ar HEPA, capazes de eliminar 99,9% das partículas que contêm vírus e que permitem que o ar da cabine esteja em permanente circulação.

A configuração interna da aeronave também melhora o conforto do passageiro. Na classe executiva, os assentos estão na disposição 1-2-1, com todas as poltronas com acesso ao corredor e mais privacidade. Além disso, em todos os voos com saída de Madri, o passageiro Business pode aproveitar o menu do prestigiado chef Martín Berasategui, que conta com 12 estrelas Michelin.

A Air Europa também oferece condições especiais na venda de bilhetes. Além do parcelamento em 10 vezes sem juros, todas as passagens permitem uma alteração de data, hora, origem e destino gratuitamente, pagando apenas a diferença da tarifa, caso o valor original não esteja disponível, sem penalidades até sete dias antes da viagem.