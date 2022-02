Entenda: REGIÃO NORDESTE VIRA EPICENTRO DE FAKE NEWS RELACIONADAS À POLÍTICA

É fato que, assim como em todas as eleições diretas que tivemos, a região Nordeste será decisiva para a definição do próximo presidente. É justamente neste cenário que, de acordo com essa matéria, Lula mais tem vantagem e Bolsonaro, consequentemente, menos tem votos. Esta situação mostra que uma tendência em termos de fake news não é por acaso.

Já há alguns meses, vídeos retirados de contexto, mensagens que distorcem ações do governo e publicações antigas publicadas como recentes têm viralizado na internet. Quase todas tentam exaltar ações de Bolsonaro e mostrar que a “popularidade de Lula” está derretendo na região. Nesta semana, tivemos três exemplos. Um deles apontava que Bolsonaro teria criado postos de gasolina com preço a R$ 2,80 por litro na Bahia. Na realidade, o vídeo que circular era de uma outra iniciativa do governo que não tem relação com isso. O segundo apontava para uma calorosa recepção que Bolsonaro teria recebido em Teresina. O vídeo era real, mas era de 2017 e mostra um momento no qual o então deputado gozava de muito mais prestígio do que o atual presidente. O terceiro é emblemático. Em 2018, Luana Piovani gravou um áudio apontando que “todo mundo no Nordeste é Bolsonaro” (o que, na época, já era uma visão equivocada). O tal áudio está, agora, circulando como de 2022. Ou seja: vendendo a tese de que, agora, o “Nordeste é Bolsonaro”. Todas essas histórias nos dão um norte. É bem provável que no segundo semestre, quando a campanha pegar fogo e as fake news se espalharem com mais intensidade, será importante olharmos com atenção para o que estão sobre e pelo Nordeste nos zapzaps dos DDD de 71 a 89.