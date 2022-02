Pandemia: NORUEGA PÕE FIM ÀS ÚLTIMAS RESTRIÇÕES CONTRA COVID-19

Apesar do aumento de infecções, a Noruega anunciou neste sábado (12/02) a suspensão imediata das últimas restrições contra a covid-19 devido aos efeitos menos graves da variante ômicron e ao alto índice de vacinação no país.

“Podemos aliviar as medidas porque a ômicron não provoca um quadro tão grave quanto as variantes anteriores. Embora os contágios aumentem, a cifra de internações hospitalares é baixa. Estamos bem protegidos pelas vacinas”, disse, em entrevista coletiva, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

“Agora podemos socializar como antes, na vida noturna, em eventos culturais ou outras ocasiões sociais”, ressaltou Gahr Store.

A Noruega se une, assim, a outros países escandinavos, que eliminaram as restrições contra a pandemia no início desde mês, como Dinamarca e Suécia.

Assim, são eliminadas as poucas restrições que ainda estavam em vigor no país depois de 2 de fevereiro, como respeitar distância mínima de um metro entre as pessoas e o uso de máscaras em locais fechados. “Manter a distância já não é necessário”, declarou o premiê norueguês.

“Pandemia não acabou

Apenas duas recomendações permanecem válidas, segundo o chefe de governo: adultos com sintomas devem fazer teste para covid-19 e maiores de 18 anos que testarem positivo devem ficar em casa por quatro dias.

Crianças com sintomas da covid-19 não precisam mais ser testadas.

Entretanto, Gahr Store ressaltou que a pandemia ainda não acabou. Ele aconselhou quem não se vacinou e pacientes de risco a manterem medidas de distanciamento e a usarem máscara.

Já no começo do mês a Noruega havia determinado o fim da maioria das restrições, incluindo regras de home office e número máximo de participantes em eventos.

A determinação de dar um fim às restrições no país ocorre quando as autoridades sanitárias alertam que o pico da onda de infecções pela variante ômicron no país ainda está por chegar. Na semana passada, foi registrada na Noruega uma alta de 40% nas internações hospitalares relacionadas ao coronavírus.

A Noruega é um dos países menos afetados pela pandemia na Europa, com um total de 1.513 mortes em decorrência do coronavírus. Além disso, 91,1% da população com mais de 18 anos tem o ciclo de vacinação completo.

(Da Redação com DW Notícias)