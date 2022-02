Risco: TAXA DE TRANSMISSÃO DE COVID CAI PARA MENOS DE 1 NO PARANÁ

Após o pico no dia 13 de janeiro, quando chegou a 1,93, o Paraná registra uma queda significativa no índice de transmissão da Covid-19, chegando a 0,92, segundo a última atualização do sistema Loft Science, na sexta (11). O índice abaixo de 1 é um alívio depois da onda da Ômicron. O Paraná apresenta agora o quinto menor índice de transmissão do Brasil. Para se ter uma ideia, o menor índice desde agosto de 2021 foi registrado no estado em 22 de novembro de 2021: 0,80.

Além do Paraná, os Estados do Rio de Janeiro (0,74), Amazonas (0,88), Ceará (0,85) e Minas Gerais (0,90) estão com taxas abaixo de 1. O Brasil, de acordo com o estudo, está com taxa de transmissão de 0,82.

Os dados são do sistema Loft.Science, que calcula o Rt médio de todos os estados e do País a partir de um algoritmo desenvolvido pela empresa. O indicador tem como objetivo estimar o nível de contágio pelo vírus em um território durante a pandemia. A contaminação está acelerada se a taxa está acima de 1, estável se é igual a 1 ou em queda se está menor que 1 – o único caso em que a situação epidêmica demonstra melhora. Quanto menor o Rt, menores são as chances de contaminação pelo vírus.

Ocupação de UTIs

A ocupação nos hospitais paranaenses com leitos para Covid para o SUS, no entanto, ainda preocupa. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de sexta (11) mostram 74% de ocupação nos leitos de UTI adultos, com 527 das 712 vagas ocupadas, e 50% nos leitos de enfermaria, com 707 dos 1.417 disponíveis ocupados. Já a ocupação nas UTIs pediátricas apresentam 20% e das enfermarias, 41%.

Em Nota Técnica divulgada na quinta (10) o Observatório Covid-19 Fiocruz analisa as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS relativas a 7 de fevereiro, em comparação aos dados divulgados na última semana. A análise aponta que 9 unidades federativas estão na zona de alerta crítico, com indicadores iguais ou superiores a 80%, 11 estados na zona de alerta intermediário e 7 fora da zona de alerta.

Entre as capitais, 15 estão na zona de alerta crítico, 5 na zona de alerta intermediário, 5 fora da zona de alerta e 2 não têm disponibilizado suas taxas. O Paraná e Curitiba estão em alerta intermediário, com 73% e 76% de ocupação.

Boletim da Sesa

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.176.543 casos confirmados e 41.518 mortos pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (12) mais 17.126 casos confirmados e 58 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas.