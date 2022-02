Foz: MORADORES E COMERCIANTES DO BAIRRO MORUMBI 2 COMEMORAM MELHORIAS NA PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Obras, segue investindo na recuperação da malha viária na cidade. Nesta semana, uma das equipes da Usina de Asfalto dá continuidade aos trabalhos de pavimentação no Bairro Morumbi 2.

As melhorias acontecem em toda extensão entre a Rua Palestra Itália e Mané Garrincha. Ao todo, 11 ruas vão receber nova pavimentação. Deste total, quatro vias já foram concluídas. Entre elas, a Rua José Carlos Pace, onde fica o Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves.

Além da pavimentação, as ruas concluídas já receberam a nova sinalização feita pelas equipes do Foztrans (Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans), como novas placas e pintura das faixas de pedestres

Os moradores e comerciantes da região comemoram as obras em andamento. Para Ilma de Jesus Alves de Lara, que mora no bairro Morumbi 2 há 40 anos, as melhorias vão ajudar ainda mais na mobilidade urbana e também no fluxo do trânsito. “Antes essas ruas eram cheias de buracos. A falta de sinalização também era um problema e, agora, tudo isso está sendo resolvido”, disse a comerciante.

A previsão é que os trabalhos no bairro Morumbi 2 sejam concluídos até o fim de fevereiro, a depender das condições climáticas, quando as onze ruas estarão todas com nova malha viária e sinalização de trânsito.

EM ANDAMENTO

Atualmente, a Prefeitura de Foz trabalha com três frentes de serviços simultâneas, por meio da Usina Municipal de Asfalto. Os serviços acontecem no bairro Morumbi 2, Jardim Itália e Estrada Rural do Alto da Boa Vista.

No bairro Morumbi, também foi revitalizado um trecho da Avenida Mário Filho, com recape asfáltico, com o objetivo de garantir a melhora no fluxo de veículos, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade

No bairro Jardim Itália, as equipes realizam os serviços de pavimentação, com aplicação de massa asfáltica sobre o calçamento poliédrico.

Já na estrada rural do Alto da Boa Vista, as equipes estão aplicando o Tratamento Superficial Triplo (TST) para reforçar a pavimentação.

O maior programa de pavimentação da história de Foz do Iguaçu teve início em 2017 e já executou mais de 400 km de asfalto.

(Da Redação com AMN)