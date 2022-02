Profissionais: PREFEITURA CONVOCA 281 SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

A Secretaria Municipal da Educação ganhará um reforço com a contratação de novos profissionais aprovados em concurso público e processo seletivo simplificado (PSS). Na última sexta-feira (11) a Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou no Diário Oficial o chamamento de 281 novos servidores, destes 272 são para atuação nas escolas e CMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil) e os demais são para as áreas da saúde, administração e tecnologia da informação.

Os candidatos terão entre 14 e 23 de fevereiro, das 8h às 13h, para se apresentar junto a Diretoria de Gestão de Pessoas (subordinada à Secretaria Municipal da Administração, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280) para entrega dos documentos e habilitação ao cargo. Os documentos necessários estão listados no edital (https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5118&diario).

Para a Educação, estão sendo chamados via concurso público 137 professores nível I, 42 professores de educação física, 5 psicólogos educacionais e 3 assistentes sociais, além de 69 professores de educação infantil e 16 secretários de escola aprovados no PSS regido pelo Edital no 001/01/2021. Também estão sendo chamados: 1 agente comunitário de saúde, 1 analista de sistemas, 1 auxiliar de enfermagem, 2 cirurgiões dentistas, 1 motorista de veículos pesados, 2 agentes administrativos e 1 médico veterinário.

“O investimento que temos feito na educação vai além da construção de novas unidades e reformas das unidades antigas, e também da aquisição de tecnologias para a melhoria do ensino, mas passa também pelo investimento em recursos humanos. Essas contratações são um grande ganho para a educação e também para a economia do município, com a geração de novos emprego”, expressa o prefeito Chico Brasileiro.

“Esse quadro de psicólogos e assistentes sociais vem otimizar o trabalho que já vem sendo feito nas unidades de ensino. Os novos professores também reforçam as equipes nas escolas e os secretários e professores de educação infantil atuarão nos CMEIS. Até março, queremos entregar os CMEIS do Jardim Buenos Aires, Jupira e Profilurb II”, disse a secretária da educação, Maria Justina. Os novos servidores devem iniciar as atividades no dia 04 de março.

No ato da apresentação dos documentos, será marcada a avaliação médica junto a Diretoria de Saúde Ocupacional. Os candidatos que concorrem à reserva de vagas para PcD, deverão apresentar laudo médico original informando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da nomeação.

(Da Redação com AMN/Foto: Christian Rizzi)