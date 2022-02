Turismo: CARNAVAL DEVE MOVIMENTAR MAIS R$ 6 BILHÕES EM 2022, DIZ CNC

Uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que o Carnaval deve ter uma movimentação financeira de R$ 6,45 bilhões em 2022. Apesar do volume de receitas ser 21,5% maior do que o registrado em 2021, quando as celebrações também foram suspensas, ainda está 33,7% inferior ao observado no Carnaval de 2020, realizado antes da pandemia ser decretada.

Enquanto, no ano passado, 20 governos estaduais optaram pelo cancelamento do feriado e dos pontos facultativos, este ano, 11 das 26 capitais já confirmaram que manterão o calendário. “Independentemente das festas que, em sua maioria, foram adiadas ou canceladas neste ano, a decretação de feriado ou ponto facultativo, em níveis regionais, acaba movimentando o setor de forma significativa”, disse o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

De acordo com a Confederação, a expectativa para o período é que, mesmo sujeito a restrições, o segmento de alimentação fora do domicílio, representado por bares e restaurantes, movimente R$ 2,78 bilhões, seguido pelas empresas de transporte de passageiros rodoviário (R$ 1,55 bilhões) e pelos serviços de hospedagem em hotéis e pousadas (R$ 0,66 bilhões). Juntos, os três segmentos responderão por mais de 84% de todo o volume financeiro produzido na data.

GERAÇÃO DE VAGAS – A demanda por serviços turísticos ao fim da alta temporada deve gerar 16,5 mil empregos temporários entre janeiro e fevereiro deste ano, quase o dobro de 2021. O número, no entanto, ainda é 38% inferior ao registrado no último carnaval antes da pandemia, quando foram oferecidas 26,3 mil vagas.

(Da Redação com Mercado & Eventos)