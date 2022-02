Foz do Iguaçu: DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL REALIZA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, promove na próxima segunda e terça-feira (21 e 22), das 8h às 13h, mais uma distribuição de rações para cães e gatos aos protetores independentes e entidades de proteção animal.

Já está em andamento pelo Município o pregão eletrônico n° 212/2021 para aquisição de ração destinada a cães e gatos. No entanto, devido a uma solicitação de novo credenciamento dos protetores e entidades, feito pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA, até o momento não foram feitas novas entregas.

Entretanto, atendendo às solicitações dos protetores de animais e à indicação nº 157/2022, da Câmara Municipal, a Diretoria de Bem-Estar Animal decidiu pela antecipação da entrega referente ao mês de fevereiro, de forma emergencial, seguindo os critérios do credenciamento público nº 002/2021 e nº 003/2021.

Segundo a diretora Keila Lopes, “estamos trabalhando no processo para a atualização do credenciamento de protetores e entidades, sendo que as próximas entregas de ração deverão seguir os critérios do novo credenciamento”.

A distribuição será no Horto Municipal, na Rua Carlos Kapfemberg, s/n – Vila Boa Esperança. Os protetores que por ventura não puderem comparecer nos dias de distribuição da ração podem fazer uma procuração simples, para que outra pessoa retire a quantidade que possui direito.

(Da Redação com AMN/Foto: Welyton Manoel)