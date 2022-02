Turismo: OMT PEDE UNIÃO DE DESTINOS EM PROJETO DE PRESERVAÇÃO MARÍTIMA

“No processo de recuperação, o turismo terá que desempenhar um papel fundamental na regeneração dos ecossistemas costeiros e marinhos para resiliência, colocando as pessoas no centro de nossos esforços”, declara Zoritsa Urosevic, diretora executiva da OMT.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) o turismo representa 40% da economia azul. “Nosso oceano mãe deve desempenhar um papel de liderança nas estratégias de turismo. Nas Seychelles, a economia azul representa uma abordagem holística para o setor de turismo e a economia local”, afirma Sylvestre Ragedonde, Ministro das Relações Exteriores e Turismo das Seychelles.

A Accor, ClubMed, Costa Cruceros, Iberostar Group, PONANT, TUI Group e Blue Climate fizeram parte do encontro e se comprometeram com a redução no uso de plásticos descartáveis, bem como auxiliar na transição para uma economia circular de plásticos.

Houve ainda um apelo de Brune Poirson, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Accor, para que as partes interessadas do turismo se juntassem ao movimento coletivo em torno da Iniciativa Mundial sobre Turismo e Plásticos e à Declaração de Glasgow sobre Ação Climática no Turismo.

“O setor de turismo pode ser um vetor de educação e prevenção da poluição plástica e uma fonte de recuperação sustentável da pandemia, além de gerar uma renda decente para milhões de pessoas”, finaliza Jorge Laguna-Celis, diretor da rede One Planet e moderador do workshop.

(Da Redação com Mercado e Eventos/Foto: Reprodução)