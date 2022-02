Coluna Caio Gottlieb: SAÚDE PRA DAR E VENDER

Foi mais um ano de desempenho extraordinário, superando, novamente, as mais otimistas metas e previsões.

Contabilizando ativos totais de quase 20 bilhões de reais, a instituição gerencia uma carteira de empréstimos que passa de 11,3 bilhões, dispõe de um sólido patrimônio líquido de 4 bilhões, administra recursos da ordem de mais de 24 bilhões e vai distribuir aos seus mais de 253 mil associados, a partir de março, cerca de 426,7 milhões de reais em sobras.

Só as duas cooperativas que representam a marca no Oeste do Paraná, com agências da categoria premium instaladas em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Medianeira, chegaram ao final do exercício somando mais de 5 bilhões de reais em recursos administrados.

Ambas respondem por nada menos que um quarto da movimentação financeira do sistema.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.