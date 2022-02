Foz do Iguaçu: FOZTRANS REALIZA LEILÃO COM MAIS DE 300 VEÍCULOS NO PRÓXIMO DIA 25 DE FEVEREIRO

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) irá realizar, no próximo dia 25 de fevereiro, um leilão com mais de 300 lotes. Os veículos estarão disponíveis para visitação entre os dias 21 a 24, no Pátio Municipal de Recolhimento de Veículos – Av. Mercúrio, 1320, bairro Três Fronteiras, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.

Serão aproximadamente 336 veículos, sendo 66 veículos para circulação (26 carros e 40 motos); 270 para sucata, sendo 127 nacionais (86 carros e 41 motos) e 143 estrangeiras (7 carros e 136 motos).

Os lances poderão ser feitos também de forma eletrônica. Pela internet, o participante deverá acessar o site: http://www.donhaleiloes.com/. Os valores variam de R$ 500 a R$ 6 mil para circulação e de R$ 300 a R$ 4.800,00 para sucatas.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente inscritas no CPF ou no CNPJ. Sucatas somente pra pessoas jurídicas credenciadas para o comércio de peças junto ao Detran.

(Da Redação com AMN)