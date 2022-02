Foz do Iguaçu: SERVIÇO DA PREFEITURA TRAZ INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE TURISMO DE FOZ

A Secretaria Municipal de Turismo acaba de lançar um novo serviço que traz informações atualizadas sobre o turismo de Foz do Iguaçu. Os dashboards (painéis), acessíveis no portal “Foz do Iguaçu – Destino do Mundo”, trazem informações atualizadas periodicamente sobre a movimentação no Aeroporto Internacional, Rodoviária e nos atrativos turísticos do Destino.

Com esse novo serviço, a intenção é melhorar a interação com os usuários da rede de computadores.

Os painéis com os dados mais recentes estão disponíveis no diretório “Estatísticas e Estudos Turísticos” no alto da página https://www.destino.foz.br/, ou usando o QR code (código de barras) no canto inferior direito de cada página. O trabalho, desenvolvido na Divisão de Estatísticas e Estudos Turísticos da secretaria, “está sempre em evolução e será melhorado continuamente a partir das experiências de uso”, afirma a técnica em turismo Ana Oliveira.

PANORAMA

A última atualização traz um resumo do fluxo de viajantes e visitantes do janeiro deste ano. Na somatória dos principais atrativos, são 290 mil ingressos, levando em consideração que um mesmo turista pode ter ido no Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas do Iguaçu), Itaipu Binacional, Parque das Aves e Marco das Três Fronteiras. O detalhe é que o internauta poderá conferir a origem (nacionalidade ou estado brasileiro) dos turistas que foram aos atrativos.

Nos primeiros 31 dias do ano, os terminais aeroportuário e rodoviário registraram a movimentação de quase 213 mil passageiros (embarques e desembarques), com uma média diária de 18 voos e 150 ônibus. A taxa média de ocupação na rede de hospedagem de Foz do Iguaçu, que inclui hotéis e pousadas, chegou a 61% dos cerca de 27 mil leitos disponíveis.

Nos “Estudos de Ocupação Mensal e Feriados Prolongados” é possível acompanhar toda a movimentação do destino mês a mês no ano passado. No gráfico é possível identificar o sobe e desce da ocupação hoteleira que marcou 2021, com a segunda onda da pandemia da covid-19 na primeira metade e a retomada do setor, no segundo semestre, com os feriados prolongados a partir de julho.

