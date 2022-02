Operação: POLÍCIA FEDERAL PRENDE 25 SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 15, ao menos 25 pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico internacional de drogas durante duas operações simultâneas realizadas em cinco Estados brasileiros e três países. As ações forem deflagradas para cumprir 86 mandados judiciais, sendo 39 deles de prisão. Ao menos 21 pessoas foram presas no Brasil e quatro na Espanha.

As diligências aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. Houve também a cooperação de agentes do Paraguai, Espanha e Emirados Árabes, com apoio nas investigações da França, Marrocos, Bélgica e da agência antidrogas dos Estados Unidos. Segundo da Polícia Federal, as investigações contra a quadrilha começaram a cerca de dois anos.

Os agentes da PF apreenderam bens, joias, carros de luxo, entre outras coisas. Desde o início das apurações, ao menos R$ 15 milhões foram apreendidos, assim como 10 toneladas de cocaína. A estimativa é que a quadrilha internacional tenha movimentado cerca de R$ 250 milhões.

O superintendente da Polícia Federal, delegado Tarcio Muzzi, afirmou que o tráfico de drogas está cada vez mais elaborado, o que amplia a importância da cooperação entre os países. “Essas investigações duraram quase dois anos. Embora distintos, ambos conseguiram mapear.

Então uma investigação bem complexa mapeando desde a internação de cocaína no Brasil, a logística e a exportação para países europeus”, afirmou. Na operação desta terça-feira, 15, os agentes estiveram na favela Vila Cruzeiro, na capital fluminense. Houver confronto e tiroteio na região. Na semana passada, os conflitos aconteceram com a Polícia Militar, causando a morte de oito pessoas.

(Da Redação com Jovem Pan)