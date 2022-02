Coluna Caio Gottlieb: INDO PRAS CUCUIAS

De propósito ou não, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, acaba de deixar ainda mais evidenciada a farsa jurídica montada no Supremo Tribunal Federal para declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e abrir caminho para invalidar as condenações dos réus da Lava Jato.