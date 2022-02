Foz do Iguaçu: AULAS DE INGLÊS SERÃO OFERTADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando um importante salto na qualidade do ensino público com a oferta da Língua Inglesa. A partir do dia 14 de março, todos os alunos do 4º ano do ensino fundamental terão a disciplina no contraturno escolar. São quase 4 mil alunos matriculados em 145 turmas.

As aulas serão duas vezes por semana com duas horas cada. Os pais deverão procurar a secretaria das escolas entre os dias 24 de fevereiro a 9 de março para formalizar a inscrição dos estudantes.

“Esta é a primeira vez que nossos alunos terão aulas de inglês, e nosso objetivo é que estas crianças alcancem um nível intermediário do idioma e possam se comunicar”, disse a secretária da educação, Maria Justina da Silva. Os estudantes do ensino fundamental já contam com as disciplinas de português, matemática, ciências, história, geografia, arte e educação física.

“Gradativamente, o projeto “Inglês nas escolas” será ampliado para outras turmas, com a meta de atender todos os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º)”, adiantou o coordenador do projeto, Fabiano de Augustinho.

Para a implantação da disciplina, os professores – com formação em Letras ou especialização na língua inglesa – estão passando por formações para alinhar o planejamento.

Semanalmente uma equipe da Secretaria da Educação fará visitas às unidades de ensino para dar suporte as demandas dos educadores e alunos. “Cada escola tem sua realidade e por isso é importante que neste primeiro momento a gente acompanhe as aulas”, comentou.

PERÍODO INTEGRAL

Nas duas escolas de período integral – Parigot de Souza e Gabriela Mistral – também serão ofertadas aulas de espanhol, além de atividades de educação ambiental, desenvolvimento sustentável, economia solidária, educação financeira, comunicação, uso de mídias e cultura digital.

O período integral atende a Meta 6 do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação e prevê a implementação de forma gradativa nas demais escolas e CMEIs do município.

(Da Redação com AMN)