Fronteira: INTELIGÊNCIA UCRANIANA DIZ QUE TROPAS RUSSAS SÃO INSUFICIENTES PARA AMPLA INVASÃO

O último relatório de inteligência ucraniano diz que o governo do país acredita que o atual nível de tropas russas na região da fronteira não é suficiente para realizar uma invasão em larga escala.

“O contingente militar russo perto da fronteira ucraniana é insuficiente para realizar uma agressão armada em larga escala bem-sucedida contra a Ucrânia”, diz o relatório da inteligência obtido pela CNN.

O número total de forças russas perto da fronteira ucraniana aumentou para mais de 148 mil, incluindo mais de 126 ml tropas terrestres, segundo o relatório. Os números estão de acordo com relatórios recentes dos Estados Unidos sobre a força do exército russo que ameaça a Ucrânia.

De acordo com a nova avaliação de inteligência ucraniana, compartilhada exclusivamente com a CNN, atualmente existem 87 grupos táticos do batalhão da Rússia em alerta constante ao redor da Ucrânia, 53 a mais do que os grupos que normalmente ficam localizados na região.

Reconhecendo essa incapacidade, o relatório disse que “a Rússia se concentra em desestabilizar a situação interna da Ucrânia”, inclusive com o uso de ferramentas econômicas e energéticas, além de ataques cibernéticos.

O relatório de inteligência da Ucrânia também detalhou o que chamou de “ocupação russa rastejante de Belarus”, sugerindo que a Rússia continua a reforçar suas forças aéreas e de mísseis no país, que faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia. O relatório disse que Belarus é agora “um teatro de operações” que a Rússia pode “usar para expandir sua agressão no Leste Europeu”.

(Da Redação com CNN/Foto: REUTERS/Sergey Pivovarov)