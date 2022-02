SEJAMOS SEMPRE GRATOS AO NOSSO DEUS!

“Bendiga ao Senhor a minha alma! Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos!” (Salmos 103:2).

O esquecimento faz parte das nossas vidas. E, se por um lado é bom esquecermos ofensas e problemas do passado, por outro, há muitos aspectos negativos no esquecimento.

É bastante natural termos lapsos de memória vez ou outra, esquecendo as chaves, uma senha, onde colocamos o celular, uma comida no forno, ou uma conta para pagar… É chato, mas quem é que nunca passou por isso?

Além desses esquecimentos saudável e “normal” (pois temos uma memória seletiva que armazena coisas importantes e descarta coisas secundárias), há um outro tipo que é muito mais grave: o esquecimento de coisas muito importantes.

Infelizmente, por causa de doenças, desatenção, estresse e distrações, as consequências desse tipo de esquecimento são muito mais graves, podendo até ser fatais em alguns casos (esquecimento de crianças no carro, compromissos assumidos, etc). Tanto num caso como no outro é preciso exercitar a mente, estimulando a memória para não apagar coisas importantes.

No versículo bíblico hoje, o salmista exorta a própria alma a bendizer e a não se esquecer do Senhor nem de suas bençãos. É um exercício que todos nós devemos fazer: incentivar a mente e o coração para não se esquecer de Deus!

Não se esqueça de Deus nem das suas bençãos infinitas:

– Estimule a sua mente a pensar em Deus durante o dia. Tenha uma atitude de gratidão por todas as bençãos recebidas. Considere-as como algo importante.

– Ore e agradeça por tudo de bom que Deus lhe tem feito.

OREMOS: Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado por todas as bençãos concedidas! Ensina-me a reconhecer a tua bondade e misericórdia a cada dia. Nos mínimos detalhes, desde o ar que eu respiro, até a graça da Salvação em Jesus, sei que o Senhor tem cuidado de mim, sempre! Ajuda-me a não esquecer de nenhuma das tuas bençãos, Te louvo e te glorifico por todas elas, em nome de Jesus! Amém!

(Com Bíblia OnLine)