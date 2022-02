Turismo: SUÍÇA RELAXA REGRAS PARA VISITANTES A PARTIR DA SEGUNDA METADE DE FEVEREIRO

Neste comprovante devem conter informações como nome, data de nascimento, data da vacina, nome da vacina administrada e o nome e endereço do local de vacinação.

O Conselho Federal anuncia que a maioria das medidas relacionadas à Covid-19 devem ser relaxadas a partir desta data. Não mais serão necessários o uso de máscara em lojas, restaurantes, bem como em outros ambientes públicos e em eventos.

No país, deixa de haver a exigência de máscara no local de trabalho, não sendo mais válidas as restrições de acesso reguladas pelo certificado Covid (regra 3G, 2G e 2G+). Também deixam de ser necessárias as exigências de autorização para eventos de grande escala e restrições em reuniões privadas.

Aos turistas não será mais necessário apresentar o formulário de entrada e a emissão do passe sanitário suíço “Swiss Covid Certificate”. No entanto, em caso de contaminação, algumas exigências entram em curso.

TESTE POSITIVO PARA A COVID-19

Caso o visitante teste positivo para a covid-19, o isolamento passa a ser obrigatório e a exigência de uso de máscaras em transporte público e ambientes hospitalares deve ser respeitada. Estas regras seguem até o dia 31 de março de 2022.

É importante reforçar que o Certificado Covid Suíço ainda emitirá certificados aos cidadãos suíços devido às exigências de alguns países.

VACINAS ACEITAS PARA ENTRAR NA SUÍÇA

As vacinas aceitas na Suíça, atualmente, são as mesmas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde: BioNTech, Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm e Serum Institute of India.

INFORMAÇÕES RELEVANTES: DOSES DA VACINA E TEMPO DE VACINAÇÃO

É importante que os brasileiros que pretendem viajar para a Suíça estejam atentos a algumas informações. Após a segunda dose da vacina é permitida a entrada no país no mesmo dia. Os imunizados com a vacina do laboratório Janssen, no entanto, precisam aguardar 22 dias após a data da vacinação para poder embarcar.

É necessário que a última dose da vacina (ou dose única) tenha sido nos últimos 270 dias (aproximadamente 9 meses). Vacinas mistas também são permitidas como, por exemplo, a 1ª dose de AstraZeneca e 2ª dose da Pfizer.

Caso o viajante tenha a intenção de seguir da Suíça para outros países, serão válidas as regras do país de destino. Crianças de até 16 anos acompanhada pelos pais estão isentas de comprovação de vacinação. Passageiros entre 16 e 18 anos não precisam apresentar o certificado de imunização, somente teste PCR negativo válido dentro das 72 horas. Menores de 18 anos não vacinados ainda não estão autorizados a entrar no país desacompanhados.

Para passageiros em trânsito/conexão é necessário verificar as regras com a companhia aérea. O Turismo da Suíça orienta aos visitantes que façam a emissão do comprovante de vacinação na plataforma ConecteSUS.

Para retornar ao Brasil é necessário sempre apresentar o teste PCR negativo emitido em menos de 72 horas ou antígeno em menos de 24 horas. O governo suíço desenvolveu uma página com informações específicas de acordo com a nacionalidade de cada turista, disponível em https://travelcheck.admin.ch.

O governo suíço também reduziu a quarentena aos positivados de 10 para 5 dias, porém é necessário o teste negativo para deixar o isolamento.

(Da Redação com Diário do Turismo/Foto: Reprodução)