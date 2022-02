SUPERANDO O MEDO

“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa” (Isaías 41:10).

O medo é uma reação natural que demonstramos perante uma situação de perigo. Mas também pode ser paralisante, se não lidarmos com ele da maneira certa.

A Bíblia diz que o verdadeiro Amor, expulsa o medo. Jesus também mencionou que não devemos temer o que (ou quem) pode fazer mal ao corpo. Antes deveríamos temer aquele que pode punir eternamente no inferno…

Há muitas coisas temíveis na vida mas nada deveria tirar a nossa paz de espírito, nem a segurança real e completa que Deus nos concede. A fé deve trazer certeza e convicção da presença do Senhor. Mais do que saber ou sentir, a confiança no Senhor é o que te ajudará a vencer todo medo.

Não tema, creia que o Senhor está contigo!

– Diante do medo há 3 atitudes possíveis: parar, fugir ou enfrentar. Chega de sofrer! Deus te fortalece para enfrentar e vencer todos os seus medos.

– Ore! Lance sobre Ele todo ansiedade e temor. Deus não desampara aqueles que confiam n’Ele.

– Andar com Jesus torna-nos corajosos. Isso não quer dizer ausência de medo, mas confiança no Senhor!

– Acreditar é uma decisão que deve ser reavivada diariamente. Leia a Bíblia e alimente o seu coração com fé, amor e esperança todos os dias.

– Deus nos encoraja como filhos a não temer nenhum perigo, pois Ele próprio nos protegerá.

OREMOS: Senhor Deus, Tu conheces o meu coração e sabes de todos os meus temores… Perdoa a minha falta de fé e ajuda-me a confiar que a tua presença me sustenta todos os dias da minha vida. Dá-me forças e ousadia para superar o medo e torna-me corajoso, pelo teu grande poder. Eu confio em Ti e na Tua Palavra. Pela fé, não temerei! Amém.

(Com Bíblia OnLine)