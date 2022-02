Educação: ESCOLAS RECEBEM LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA INDICADOS POR SD FRUET

Ele destinou R$ 50 mil para cada escola, totalizando investimentos de R$ 600 mil. Uma das instituições que já receberam os equipamentos é o Colégio da Polícia Militar (CPM) de Foz do Iguaçu, onde o parlamentar se reuniu com o novo diretor, capitão Eliseu Gonçalves. “Enfrentamos muita burocracia, agravada pela pandemia, mas, após muitas cobranças, finalmente os alunos terão esses computadores disponíveis para ajudar nas atividades escolares”, destacou o deputado.

Os recursos indicados pelo Soldado Fruet beneficiarão a comunidade escolar de nove colégios estaduais em Foz do Iguaçu (Arnaldo Busatto, Bartolomeu Mitre (CPM), Gustavo Dobrandino, Ipê Roxo, Paulo Freire, Presidente Costa e Silva, Tancredo Neves, Tarquínio Santos e Três Fronteiras), dois no município de Medianeira (Naira Felini e Tancredo Neves) e um de Santa Terezinha de Itaipu (Arcângelo Nandi). Segundo o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Foz do Iguaçu, já chegaram os equipamentos para oito escolas. “Espero agilidade na entrega do restante dos computadores”, afirmou o deputado. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) informou que os demais ainda não foram entregues pelos fornecedores. Na sequência, técnicos da SEED farão a instalação dos laboratórios nas instituições de ensino.

A verba para aquisição dos laboratórios de informática foi garantida pelo Soldado Fruet em 2019, na primeira edição do programa Paraná Mais Cidades. O parlamentar explicou que, para poder direcionar da melhor forma o uso da verba pública, solicitou ao NRE um levantamento dos colégios que não possuem laboratórios de informática. Ele relatou que, diante da demora na entrega dos equipamentos, esteve pessoalmente na Fundepar e na SEED para buscar informações sobre o andamento da licitação e cobrar celeridade no processo.

Como a promessa de instalação dos aparelhos até o início do ano letivo de 2021 não se cumpriu, o deputado fez um discurso em plenário no dia 14 de junho do ano passado, cobrando do Governo do Estado o pagamento de suas indicações de 2019 para os colégios e questionado se havia alguma motivação política para a demora na liberação dos recursos. O Líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), negou e alegou que outros deputados também estavam com projetos parados na Fundepar por falta de pessoal, mas disse que a questão já estava sendo superada. “Seguirei acompanhando de perto esse processo até que os doze laboratórios estejam em pleno funcionamento”, disse o Soldado Fruet.

(Da Redação com Assessoria)