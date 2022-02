Turismo: AZUL ANUNCIA VOO E AMPLIA CONECTIVIDADE AÉREA DE FOZ DO IGUAÇU

A Azul acaba de anunciar uma nova rota doméstica a partir de 9 de abril, com voos regulares e diretos entre Foz do Iguaçu (PR) e Navegantes, litoral de Santa Catarina. A nova conexão mostra o bom momento do terminal iguaçuense, que recentemente voltou a receber aeronaves da JetSmart direto a Santiago, no Chile, comemora o secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli.

As operações da Azul serão aos sábados a partir de 9 de abril, com uma aeronave Embraer E195 e capacidade de 118 passageiros, informa a companhia aérea. Com a nova opção, o Destino Iguaçu passa a contar com 10 rotas semanais. A atração de novos voos em Foz do Iguaçu é resultado de uma soma de fatores, diz Paulo Angeli, como melhorias na infraestrutura, divulgação e promoção.

O aeroporto recebeu reformas e ampliações com apoio financeiro da Itaipu e governos estadual e federal. As obras incluíram aumento da extensão da pista, remodelagem do terminal com esteiras para recuperação de bagagem e fingers de embarques e desembarques e a duplicação do trecho rodoviário a partir da BR-469, a Rodovia das Cataratas.

O Destino Iguaçu reforçou sua presença no radar das companhias aéreas amarado nas campanhas de promoção e divulgação, afirma Angeli. No primeiro ano da pandemia, a Itaipu lançou a campanha Vem Pra Foz, que num primeiro momento atingiu os moradores da região, depois em nível nacional, lembra o secretário.

Em dezembro do ano passado, Foz do Iguaçu ganhou de presente o Natal das Águas e Luzes. A ação, realizada pela Prefeitura, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e Fundação Cultural, mobilizou e encantou mais de 300 mil moradores e turistas com muitas atividades físicas, artísticas, de lazer e de cultura.

DESTINO EM ALTA

“Estamos muito felizes em poder anunciar este novo mercado”, comenta Beatriz Barbi, gerente de planejamento de malha da Azul. “Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados por turistas no país, mas também há um tráfego de lazer no sentido inverso. Ter essa conectividade entre as duas cidades vai estimular ainda mais a demanda nas regiões, fortalecendo nossa malha e a oferta que temos a partir dos dois destinos”, completou.

O voo AD2900 sairá de Navegantes às 16h10, com chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu às 17h25. No sentido oposto, o voo AD 2901 partirá da cidade paranaense às 16h45 com pouso previsto às 18h.

As passagens podem ser adquiridas na Central de Relacionamento Azul (4003-1118 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para demais localidades), site VoeAzul (www.voeazul.com.br) ou em qualquer agência de viagens parceira. Em pesquisa na internet, é possível encontrar passagem de ida e volta por R$ 456,19.

A Azul é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo mais de 900 voos diários, para mais de 130 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves e mais de 12.000 funcionários, a empresa possui mais de 200 rotas.

(Da Redação com AMN/Foto: Jonathan Campos)