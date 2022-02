APROXIMANDO DE DEUS

“E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem” (Mateus 6:7-8).

Certo clérigo disse uma vez que, quando seu filho era pequenininho foi até a sala à noite e disse: “Vou me deitar e vou orar. Alguém quer alguma coisa?” Todos acharam o máximo, vindo de uma criancinha pequena! Mas essa frase também revela o que muita gente pensa em relação a oração…

Muitos agem como se orar fosse um momento em que se despeja um monte de palavras para conseguir qualquer coisa que se queiram, mesmo que estejam sendo egoísta.

Mas não foi isso que Jesus ensinou acerca da oração.

Deus já sabe tudo que precisamos, mesmo antes de pedirmos. Por isso, devemos evitar repetições vãs das listas de desejos que temos.

Precisamos nos comunicar com Deus, não como interesseiros, mas como filhos e amigos. Jesus nos ensinou na oração do Pai nosso que oração é relacionamento com o Senhor.

Na oração reconhecemos a grandeza do Pai celestial e expressamos sinceramente como estamos e o nosso desejo de nos aproximarmos Dele, tal como faz um bom amigo.

Abra o seu coração para Deus e se aproxime Dele com confiança, em oração…

Deus ouve sua oração:

– Seja sincero e verdadeiro ao orar. Deus conhece o seu coração, seja transparente com Ele.

– Seja autentico! Fuja de modelos e padrões de oração mecânicas. Não é porque acha bonito o estilo eloquente de alguns outros cristãos, é que deve fazer igual.

– Não fale da boca pra fora! É triste ter um amigo fingido, não é? O profeta Isaías alertou sobre o problema da hipocrisia (Marcos 7:6).

– Aproxime-se de Deus, com o seu coração, entendimento e forças.

– Ore sem cessar (1ª Te). Mantenha sua mente e coração sempre conectados em Deus, em espírito de oração.

– Interceda! Ore pelas necessidades dos outros, da Igreja e do mundo. A sua oração vale muito!

OREMOS: Senhor Deus, obrigado por nos ter ensinado orar da forma que te agrada. Eu te louvo, pois tu mereces ser engrandecido e reconhecido como Deus Santo, perfeito, poderoso e fiel que és! Obrigado por me amar e me aceitar, mesmo sendo falho e pecador, como sou… Ajuda-me a aproximar mais de Ti, e ter um relacionamento com Pai e verdadeiro amigo que és. Ensina-me a caminhar com uma vida de constante oração, confiando na tua Palavra, em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)