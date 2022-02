Causas: POR QUE PANDEMIA DE COVID-19 PODE ESTAR POR TRÁS DE ‘EPIDEMIA’ DE MORTES DE TRÂNSITO NOS EUA

Quando analisada a evolução das mortes entre 2010 e 2018, houve queda em 26 desses países.

Nos Estados Unidos, no entanto, o número de mortes cresceu 11% no mesmo período, um dos piores desempenhos.

O país também teve o pior resultado em relação a mortes de pedestres, com aumento de 46% no período, enquanto 25 países apresentaram redução.

PLANOS

O secretário Pete Buttigieg apresentou no mês passado um plano do governo federal para aumentar a segurança no trânsito, com verbas do pacote de infraestrutura anunciado pelo presidente Joe Biden.