Foz do Iguaçu: PTI-BR APRESENTA CASE DO PROGRAMA VILA A INTELIGENTE EM DEBATE ONLINE

De acordo com Willbur, é crescente o interesse de prefeitos brasileiros em tornar suas cidades cada vez mais inteligentes. Para isso, são diversos desafios: modernizar a gestão pública, conectar os serviços públicos em tecnologias acessíveis, gerar dados para a tomada de decisões, investimento em infraestrutura para atração de investimentos e geração de empregos.

“Mais de 100 comitivas de gestores públicos já visitaram nossos ambientes de experimentação, seja no Living Lab, seja no bairro Itaipu A para conhecer o Programa Vila A Inteligente. Estamos buscando atrair startups para a cidade que tragam soluções, em ambiente de teste, soluções para demandas reais da sociedade que melhorem a qualidade de vida através da inovação tecnológica”, explicou Willbur.

Willbur lembrou ainda que o PTI-BR atua com outras competências técnicas como energias renováveis, inteligência territorial, automação e simulação de sistemas elétricos, entre outras, que podem ser disponibilizadas em consultorias para os municípios interessados em Cidades Inteligentes.

NOVAS TECNOLOGIAS

No dia 24 de fevereiro, serão apresentadas novas tecnologias instaladas no bairro Itaipu A, viabilizadas pelo Programa Vila A Inteligente através do Smart Vitrine.

Com foco em desenvolver e fortalecer a importância da temática Smartcities, o Vila A inteligente, através do Smart Vitrine, permite experimentação, validação e aprimoramento de soluções em ambiente real (sandbox), onde as empresas interessadas tem a oportunidade de demonstrar suas tecnologias por um período determinado.

O Smart Vitrine é uma iniciativa do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, com parceria do Inmetro e da Copel. As empresas interessadas e selecionadas têm a oportunidade de demonstrar suas tecnologias por um período determinado.

No dia 24, serão apresentadas as seguintes soluções tecnológicas: estação de hidratação com água quente e fria; totens inteligentes que oferecem internet wireless, carregamentos de celular, entre outros; equipamento que facilita a coleta de óleo de cozinha usado, gerando benefícios no comércio local; equipamento de medição e monitoramento da energia em residências e comércios; gêmeos digitais que avaliam pontos de melhoria no trânsito e que facilitam a mobilidade urbana.

(Da Redação com PTI)