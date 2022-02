Google Workspace: QUAIS APPS ESTÃO INCLUSOS NA VERSÃO GRÁTIS?

O Essentials Starter permite o acesso a alguns dos principais aplicativos da empresa sem custos para você ou seus colegas de trabalho. O plano, no entanto, não aparece na lista dos pacotes disponíveis do Google, mas pode ser acessado diretamente de sua página oficial.

O QUE ESTÁ INCLUSO NO WORKSPACE GRATUITO?

O Essentials Starter não possui período de avaliação e nem limite de tempo, além de não exigir o cadastro de dados bancários ou de pagamento para começar a usar. Para criar uma conta sem custos no Google Workspace é preciso cadastrar o seu e-mail corporativo, ou seja, que possua um domínio registrado. Essa especificação se dá porque o serviço do Gmail não está incluso no pacote.

Os aplicativos inclusos são:

Google Drive: armazenamento em nuvem de 15 GB grátis;

Documentos Google: edição de texto compartilhada;

Planilhas Google: planilhas para organização ou planejamento, compartilhadas em equipe;

Apresentações Google: apresentações criadas em grupo;

Google Meet: videochamadas seguras para três ou mais pessoas, com 60 minutos de duração;

Google Chat: mensagens individuais e colaboração em grupos;

Google Agenda: agenda on-line integrada para a equipe;

Formulários Google: pesquisas e formulários;

Google Sites: crie sites de equipe;

Google Keep: registre ideias e notas rápidas;

Dentre os benefícios estão 15 GB de armazenamento no Google Drive disponível por usuário, permitindo diversos formatos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office. Ou seja, quando um arquivo Office sofre alterações pelo Google, estas serão salvas automaticamente no formato original.

É possível adicionar até 25 usuários na mesma conta de equipe, mas a empresa pode configurar contas para várias equipe usando o mesmo domínio. A solução do Workspace pode ser utilizada tanto para dividir sua vida pessoal da profissional, quanto para grandes organizações com vários funcionários.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O PLANO GRATUITO E AS OPÇÕES PAGAS?

O pacote foi criado para empresas que desejam criar um ambiente de trabalho onde equipes possam colaborar. O serviço disponibiliza diversos recursos corporativos sem custo adicional, como o plug-in do Microsoft Outlook para o Drive e o Meet. Ainda é possível utilizar ferramentas de gestão de equipe, permitindo a adição ou remoção de participantes, e o compartilhamento de arquivos entre os times.

A grande desvantagem do plano grátis acaba sendo a falta de integração com o Gmail. Afinal, você terá que utilizar o seu e-mail corporativo em um servidor externo — contas pessoais também não podem ser utilizadas dentro do Workspace. Para ter direito ao Gmail no Google Workspace, o usuário terá que migrar para um dos planos pagos, que partem de R$ 24,30 na versão Business Starter. Além do uso do servidor de e-mails do Google, o serviço pago conta com outras vantagens, incluindo mais armazenamento em nuvem no Google Drive. COMO USAR A VERSÃO GRÁTIS DO GOOGLE WORKSPACE? Se você já possui um e-mail corporativo vinculado com um domínio e quer utilizar o Google Workspace grátis, o processo de adesão é bem simples. Entre no site oficial do Google Workspace Essentials Starter Clique no botão “Criar uma conta” Insira seu e-mail comercial e clique em Próxima até concluir a criação. Como dito anteriormente, o uso da versão Essentials Starter não exige pagamento ou qualquer registro bancário.