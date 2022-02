Queda: PREÇO MÉDIO DA GASOLINA CAI PELA TERCEIRA SEMANA NOS POSTOS, DIZ ANP

O preço médio do litro da gasolina nos postos do país caiu pela terceira semana consecutiva, de acordo com os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). O valor teve queda de 0,5%, de R$ 6,617 para R$ 6,583, nesta última semana. O diesel registrou redução de 2%, de R$ 5,589 para R$ 5,575, após sequência de aumentos.

O etanol hidratado também teve queda em quase todos os estados nesta semana. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 4,457 o litro, queda de 1,81% ante a semana anterior (R$ 4,539).

O último aumento no preço do litro dos combustíveis determinado pela Petrobras foi em 11 de janeiro para as distribuidoras. Os preços dos combustíveis pressionam a inflação e preocupam o governo federal.

No ano passado, a gasolina subiu quase 48% e o etanol, mais de 62%, segundo o IBGE. Somente a gasolina respondeu por quase um quarto da inflação de 2021, que foi de 10,06%.

No Congresso Nacional, há discussões em torno de projetos que possam flexibilizar tributos que incidem sobre preços dos derivados de petróleo, visando aliviar custos.

