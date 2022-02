Turismo: NASCENTE AZUL, EM BONITO, DESBRAVANDO A NATUREZA COM A FAMÍLIA

Após dois anos de pandemia, em que o isolamento em casas e apartamentos foi algo constante na vida de muitas pessoas, as famílias aprenderam a valorizar ainda mais o contato com a natureza e o tempo passado em espaços abertos, cercados de muito verde e ar fresco. Assim, a Nascente Azul aparece como um passeio ideal para aqueles que buscam uma reconexão com a natureza, com atrações que todos da família podem curtir juntos.

A começar pela mais bela flutuação de Bonito, que acontece no Rio Nascente Azul. O passeio começa em uma trilha contemplativa, onde um observador atento pode ter a sorte de encontrar macacos, antas e aves diversas em meio às árvores. Tanto a trilha de acesso quanto a própria flutuação são seguras e acessíveis para crianças, melhor idade e pessoas com deficiência.

Cada grupo é acompanhado por um guia credenciado, que faz o treinamento para a atividade e o ajuste dos equipamentos fornecidos pela Nascente Azul – roupa de neoprene, colete salva-vidas, máscara, snorkel e calçado. Quem não sabe nadar também pode participar. Em águas incrivelmente cristalinas com um lindo tom de azul turquesa, acontece a contemplação da nascente e uma tranquila e divertida descida pelo rio, cujas correntezas são calmas e quase imperceptíveis, ladeado por árvores frondosas.

A mais nova atração da Nascente Azul é o Museu Subaquático de Bonito, o único do mundo em um ambiente de água doce. Equipado com máscara e cilindro, o visitante pode mergulhar no lago e admirar as estátuas submersas, enquanto nada lado a lado com peixes de várias espécies. Esse é o único mergulho do Brasil certificado com o ISO 21101 emitido pela ABNT, que trata do sistema de gestão da segurança no turismo de aventura. Realizado em um ambiente controlado, o mergulho na Nascente Azul não requer curso ou certificado prévio e é indicado inclusive para iniciantes. Os grupos são acompanhados por um instrutor credenciado, e crianças a partir de oito anos já podem mergulhar.

Aqueles que curtem atividades radicais não devem perder a tirolesa, cujo percurso de 450 metros de extensão pode ser realizado em dupla, e o pêndulo humano. Tudo é feito sob a supervisão de monitores treinados e capacitados e dentro das normas de segurança. Passeios mais tranquilos, as trilhas da Nascente Azul levam a cenários naturais maravilhosos entre as árvores, como a cachoeira de tufas calcárias e o Lago Pantanal, sendo que algumas possuem acessibilidade para cadeirantes e pessoas da terceira idade.

No Balneário Nascente Azul, o Aqualokko promete fazer a alegria de crianças e adolescentes – é um circuito de aventura com pontes suspensas sobre o lago. O balneário também conta com tirolesas aquáticas (adulta e infantil), praia de água doce com faixa de areia, piscina ecológica com cascata e muito mais.

(Da Redação com Diário do Turismo/Foto: Divulgação)